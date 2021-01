Cina: Xinjiang, secondo gli Usa Pechino potrebbe aver commesso genocidio contro gli uiguri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Robert O'Brien, ha detto che Pechino stava perpetrando "qualcosa di simile al" genocidio nello Xinjiang e altri funzionari hanno parlato di campi di concentramento in loco. Secondo il diritto internazionale, i crimini contro l'umanità sono definiti diffusi e sistematici, mentre l'onere della prova per il genocidio - l'intento di distruggere parte di una popolazione - può essere più difficile da dimostrare. Il 13 gennaio, la US Customs and Border Protection ha affermato che gli Stati Uniti stanno imponendo un divieto a livello regionale su tutti i prodotti di cotone e pomodoro provenienti dallo Xinjiang per le accuse secondo cui sono stati fatti con il lavoro forzato da uiguri detenuti. (Nys)