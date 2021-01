Brasile: collassa il sistema sanitario in Amazzonia, ospedali senza ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario pubblico nello Stato dell’Amazzonia, in Brasile, è entrato in fase di collasso nel corso della seconda ondata della pandemia di Covid-19, che ha investito il territorio nelle ultime settimane. Il dipartimento della Salute federale ha annunciato di aver terminato tutte le scorte di ossigeno e di non essere più in grado di fornire assistenza ai malati di coronavirus ricoverati. Per questo motivo le autorità locali hanno iniziato a trasferire i pazienti verso le capitali di altri Stati vicini come Teresina (Piauì), Sao Luis (Maranhao), Brasilia (Distretto federale), Joao Pessoa (Paraiba), Natal (Rio grande do Norte) e Goiania (Goias). (segue) (Brb)