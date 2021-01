Difesa: Usa impongono rigidi controlli su export militare verso Cina, Cuba e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l’introduzione di nuovi controlli sulle esportazioni relative alla tecnologia militare, in particolar modo verso Russia, Cina, Cuba e Venezuela. Nella relativa nota del dicastero si legge che le autorità di Washington “hanno imposto nuovi controlli su qualsiasi tecnologia statunitense e attività specifiche di persone statunitensi che potrebbero supportare utilizzi da parte dell'intelligence militare straniera e utenti finali in Cina, Cuba, Russia e Venezuela, nonché in Paesi che supportano il terrorismo". E ancora: "Il dipartimento per l’Industria della difesa sta anche rafforzando i controlli per impedire a persone statunitensi di sostenere programmi di armi di distruzione di massa non autorizzate, inclusi i sistemi di fornitura delle armi e gli impianti di produzione".(Nys)