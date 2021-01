Usa: “Wp”, gruppi estrema destra pronti a violenze prima e dopo inaugurazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale, ha “galvanizzato un movimento estremista di livello nazionale e alimentato coloro che sono determinati a interrompere il trasferimento dei poteri al presidente eletto, Joe Biden”. Lo rileva il quotidiano “Washington Post”, sulla scorta di dichiarazioni rilasciate da funzionari della sicurezza ed esperti indipendenti. Le agenzie e gli apparati di sicurezza hanno caldamente consigliato alle autorità di tutto il Paese di restare in allerta per potenziali atti di violenza nelle capitali degli Stati durante l’inaugurazione della presidenza Biden, prevista per il 20 gennaio prossimo a Washington Dc. Tra le ipotesi c’è anche quella di un possibile secondo attacco al Campidoglio o alla Casa Bianca. Secondo fonti della sicurezza, gli estremisti potrebbero anche usare armi da fuoco ed esplosivi. Attualmente è in corso un monitoraggio costante delle telefonate e delle attività online con cui i gruppi di facinorosi si stanno organizzando per radunarsi già a partire da domenica 17 gennaio. Secondo la “Washington Post”, la sicurezza alla cerimonia inaugurale del 20 gennaio sarà “probabilmente la più intensa di sempre”. (Nys)