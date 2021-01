Usa: Biden annuncia piano di salvataggio, “insieme cambieremo il corso della pandemia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare il corso della pandemia e costruire un ponte verso la ripresa economica. E’ questo il messaggio lanciato su Twitter dal presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, che in questo modo anticipa in parte i contenuti del piano economico di imminente pubblicazione. "Dobbiamo affrontare la crisi sanitaria ed economica che ci troviamo davanti – spiega l’inquilino della Casa Bianca - per questo oggi annuncerò il mio Piano di Salvataggio Americano". E ancora: “Insieme cambieremo il corso della pandemia, costruiremo un ponte verso la ripresa economica e investiremo nella giustizia razziale”, conclude Biden.(Nys)