Usa: inaugurazione Biden, Pence assicura impegno per transizione sicura

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha assicurato che l’amministrazione del presidente Donald Trump è impegnata per garantire una transizione di poteri sicura e una cerimonia di insediamento senza intoppi per il presidente eletto Joe Biden. Lo riportano i media Usa, precisando che il numero due di Trump si è recato a sorpresa al Campidoglio degli Stati Uniti per salutare e ringraziare i membri della Guardia nazionale schierati sul posto per l’inaugurazione di Biden. "Come il presidente ha detto chiaramente – ha spiegato Pence in riferimento a Trump - siamo impegnati per consentire una transizione ordinata. Ci assicureremo di avere una cerimonia di insediamento sicura per Joe Biden e Kamala Harris, in linea con le nostre tradizioni". Parlando poi ai militari, il vicepresidente ha dichiarato: "Grazie per esservi fatti avanti per servire il Paese. E' un momento importante nella vita della nostra nazione".(Nys)