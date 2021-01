Venezuela: Hrw denuncia esecuzioni extragiudiziali governo Maduro, “crimini contro l'umanità “

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Miguel Vivanco, direttore esecutivo per le Americhe di Human Rights Watch (Hrw), ha evidenziato che le denunce, presentate da alcune Ong venezuelane, sugli omicidi extragiudiziali compiuti dalle forze di sicurezza legate al governo di Nicolás Maduro rappresentano “un'ulteriore prova per i casi di crimini contro l’umanità aperti contro il governo dinanzi alla Corte penale internazionale (Cpi)”. Il riferimento è alla dichiarazione rilasciata da Marino Avarado dell’Ong venezuelana Provea a proposito degli omicidi perpetrati durante la cosiddetta "strage di La Vega", in cui si sono verificati 23 decessi a seguito di un presunto scontro tra poliziotti e bande armate. "Almeno 23 persone sono state uccise dagli agenti di polizia nel massacro di La Vega. Ci sono rapporti che riferiscono di persone arrestate e immediatamente giustiziate” ha spiegato Alvarado. "Dal 2016 ci sono state più di 19 mila uccisioni motivate ufficialmente da 'resistenza all'autorità', molte sono state esecuzioni extragiudiziali. Altre prove per far avanzare i processi contro il regime davanti alla Corte penale internazionale", ha concluso l'attivista.(Vec)