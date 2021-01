Usa-Marocco: firmato memorandum bilaterale su beni culturali Paese nordafricano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense in Marocco, David T. Fischer, e il ministro della Cultura di Rabat, Othmane El Ferdaous, hanno firmato ieri – giovedì 14 gennaio - un memorandum d'intesa bilaterale sulla protezione dei beni culturali marocchini. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. “Questo accordo – si legge nella nota - è un esempio del costante lavoro di Stati Uniti e Marocco per combattere il traffico di beni culturali e per preservare il patrimonio nazionale, consentendo agli Usa di stabilire restrizioni all'importazione di alcune categorie di beni culturali marocchini. L'accordo offre inoltre alle forze dell'ordine statunitensi la possibilità di rimpatriare in Marocco manufatti e beni culturali oggetto di tratta illegale, promuovendo allo stesso tempo l'interscambio del patrimonio culturale marocchino con le istituzioni statunitensi”.(Nys)