Germania: “Bild”, Merkel valuta inasprimento misure anti-Covid per “mega-lockdown”

- Coprifuoco e sospensione in tutta la Germania dei trasporti pubblici, urbani ed extraurbani, ripristino dei controlli alle frontiere, obbligo su scala nazionale di indossare la maschera di protezione Ffp2, direttiva per le imprese ai fini di un maggiore ricorso al lavoro da remoto. Sono queste alcune delle misure più severe contro il contagio da coronavirus che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, starebbe valutando di introdurre. Come rivela il quotidiano “Bild”, Merkel sarebbe estremamente preoccupata dalla diffusione in Germania delle varianti britannica e sudafricana del Covid-19, Per tale motivo, la cancelliera intenderebbe attuare un “mega-lockdown” dal 20 gennaio. Fonti del governo federale hanno comunicato al settimanale “Der Spiegel” che, finora, si tratta soltanto di proposte, alcune delle quali già respinte perché giudicate irrealistiche. Inoltre, non è stata assunta alcuna decisione e una delibera non sarebbe comunque possibile senza il consenso dei primi ministri dei Laender. Merkel si riunirà in videoconferenza con i capi di governo degli Stati tedeschi il 25 gennaio. L'obiettivo dei colloqui è valutare l'efficacia del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio, nel contenimento della pandemia e concordarne gli sviluppi futuri. (Geb)