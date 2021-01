Roma: Campidoglio, garantiti servizi sociali a tutti i livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione capitolina garantirà la continuità dei servizi sociali erogati sia a livello centrale sia a livello municipale, prevedendo le risorse necessarie affinché nessun servizio venga interrotto. Lo stato delle risorse è stato condiviso oggi nel corso di una riunione tenuta in videocall tra il Gabinetto della sindaca, la ragioneria generale, l'assessorato al Bilancio, l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì, i direttori dei dipartimenti Scuola e Sociale di Roma Capitale e i rappresentanti delle sigle sindacali e delle centrali cooperative. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "Abbiamo tenuto a fare subito chiarezza in merito ad alcuni timori circolati in merito alla continuità di importanti servizi sociali territoriali. Come amministrazione non ci siamo mai sottratti al confronto e lo testimoniano i numerosi e costanti incontri che abbiamo tenuto in questi mesi con le persone presenti anche oggi in videocall e grazie ai quali abbiamo portato a segno importanti risultati per la città", dichiara l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (segue) (Com)