Roma: Campidoglio, garantiti servizi sociali a tutti i livelli (3)

- Accogliendo la segnalazione di alcune disomogeneità riscontrate dalle centrali cooperative nei tempi di pagamento e nella rimodulazione dei servizi a causa dell'emergenza sanitaria da parte dei diversi Municipi, il Campidoglio invierà una circolare per richiamare le strutture territoriali al rispetto delle tempistiche previste per la liquidazione e la rimodulazione dei servizi. L'assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ha tenuto in questi mesi una serie di incontri finalizzati al coordinamento con tutti gli attori coinvolti nell'assistenza domiciliare e nell'assistenza educativa e scolastica territoriale, servizi di gestione diretta da parte dei singoli Municipi. "Le azioni che abbiamo portato avanti a livello centrale in questi mesi hanno avuto proprio l'obiettivo di sostenere il dialogo e la massima rimodulazione possibile dei servizi in base alla normativa e alle prescrizioni di prevenzione sanitaria vigenti. In questi mesi non abbiamo mai fatto venire meno l'impegno e continueremo così", conclude l'assessora Mammì. (Com)