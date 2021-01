Usa: Fmi, necessari “stimoli sostanziali” per il rilancio dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti ha bisogno di "sostanziali stimoli" per conseguire la ripresa, e "fortunatamente hanno lo spazio di bilancio per farlo". E’ quanto afferma la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in un'intervista al quotidiano “Washington Post”. Le dichiarazioni di Georgieva arrivano poco prima dell’intervento pubblico in cui il presidente eletto, Joe Biden, si prepara ad annunciare un piano di stimolo all’economia da 1.900 miliardi di dollari. L’ex vice di Barack Obama dovrebbe illustrare il piano nelle prossime ore, concentrandosi in modo particolare sul pacchetto di misure relativo alla sanità e alla campagna vaccinale contro il coronavirus.(Nys)