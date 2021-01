Crisi di governo: via libera in Cdm a scostamento di bilancio per 32 miliardi, Conte in Aula lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha approvato una nuova richiesta di scostamento per 32 miliardi di euro. "Abbiamo il dovere, ancora una volta, di dare sostegno immediato alle attività produttive, ai lavoratori, alle famiglie colpite. Sosteniamo l'economia e programmiamo il rilancio". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tira dritto e annuncia che si presenterà in Parlamento per un chiarimento sulla crisi politica aperta dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, che ieri ha annunciato il ritiro della delegazione di Iv dal governo. Lo ha comunicato Conte nel colloquio di oggi pomeriggio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso dell'incontro, Conte "ha illustrato al presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi a seguito di tali dimissioni, e ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere", ha reso noto un comunicato della presidenza della Repubblica. Il presidente della Repubblica, ha fatto sapere il Quirinale, "ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali - il relativo interim è stato assunto dal presidente del Consiglio dei ministri -, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall’onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato".Nel frattempo, dopo lo strappo di Italia viva, le altre forze politiche di maggioranza - Movimento 5 stelle, Pd e Leu - fanno quadrato intorno a Conte. "Gli italiani si trovano a vivere una situazione assurda a causa della spregiudicatezza e della mancanza di senso di responsabilità di Renzi. Ma in questo momento difficile andiamo avanti con il presidente Conte, perché il Paese ha bisogno di risposte: questa sera il governo varerà il nuovo scostamento di Bilancio che è indispensabile per dare risorse a imprese e lavoratori in difficoltà", ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Ettore Licheri. "Aprire una crisi in piena pandemia, nel cuore della crisi economica, mettendo a rischio il Recovery Plan e proprio quando siamo di fronte a un appuntamento importantissimo come la presidenza del G20, è un atto di irresponsabilità letteralmente senza precedenti", hanno attaccato invece i capigruppo di Liberi e uguali (Leu), Loredana De Petris e Federico Fornaro. "Oggi non c'è altra strada che far quadrato intorno a questo governo e al suo premier, intorno all'asse strategico composto dai tre partiti della maggioranza e al progetto di ricostruzione e allargamento di questa coalizione".Intanto, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che si svolgerà mercoledì prossimo 20 gennaio, alle 16, nell'Aula della Camera, l'esame della relazione sullo scostamento di Bilancio. Le comunicazioni di Conte sulla crisi si svolgeranno invece nell’Aula della Camera lunedì prossimo, 18 gennaio. La mancata definizione dell’orario è legata al fatto che quella di lunedì prossimo sarà una votazione a carattere fiduciario, quindi senza procedimento elettronico, con la chiama per appello nominale. Dovendo considerare le pause per la sanificazione, il voto potrebbe protrarsi per sei-sette ore: ecco spiegate le complicazioni per un doppio passaggio parlamentare nella stessa giornata, a Montecitorio ed al Senato, come chiesto dalle opposizioni. (Rin)