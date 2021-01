Usa: inaugurazione Biden, banditi alcol e armi su voli per Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree statunitensi hanno deciso di varare una serie di norme restrittive per i voli diretti e in partenza da Washington in vista dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo riferiscono i media Usa, precisando che l’iniziativa è stata presa in coordinamento con l’Agenzia federale dei trasporti. La Delta, ad esempio, ha annunciato che non accetterà la presenza di armi nei bagagli da spedire, mentre l’American Airlines sospenderà la vendita di alcolici a bordo degli aerei da e per Washington tra il 16 e il 21 gennaio.(Nys)