Usa: “Wsj”, piattaforma per pagamenti Stripe prosegue raccolta fondi per Trump

- La piattaforma per i pagamenti digitali Stripe Inc. avrebbe ufficialmente bloccato i versamenti destinati alla raccolta fondi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma il flusso di denaro continua ad arrivare. Lo riferisce il “Wall Street Journal” precisando che la società di tecnologia finanziaria continua a elaborare le donazioni all’organizzazione politica di Trump tramite una sorta di escamotage. I visitatori del sito web della campagna Trump che cliccano su un pulsante per contribuire alla raccolta fondi vengono reindirizzati a una pagina web ospitata da WinRed, una piattaforma che in realtà risulta essere cliente proprio di Stripe. Quest’ultima elabora i pagamenti inviati tramite WinRed attraverso quel link. Le piattaforme per i pagamenti online, come Stripe e Paypall, hanno seguito l’esempio dei social network Facebook e Twitter facendo terra bruciata attorno a Trump dopo i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Tuttavia, secondo la ricostruzione del “Wsj”, nel caso di Stripe il canale di donazioni all’organizzazione politica di Trump sarebbe tutt’altro che chiuso.(Nys)