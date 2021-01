© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri. Caserma Orlando De Tommaso, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, Roma (10.30)- Assemblea capitolina in modalità videoconferenza. In diretta sul sito del comune di Roma (ore 14-19)VARIE- La rettrice dell’università di Roma La Sapienza, Antonella Polimeni e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, presenteranno il nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, Fabrizio d'Alba. L'evento si svolgerà presso l'Aula magna del Rettorato della Sapienza in piazzale Aldo Moro 5 a Roma (ore 11)- Fratelli d’Italia Roma insieme a una delegazione di parlamentari, regionali, comunali, municipali e alla presenza dei residenti, effettuerà una conferenza stampa per denunciare il degrado nel rione Esquilino. In particolare sarà illustrato l’esposto-diffida fatto dai residenti che chiedono, come denunciato da Fratelli d’Italia, decoro e sicurezza. Parteciperanno gli esponenti di Fd’I, Fabio Rampelli vicepresidente della Camera, i deputati Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci, il capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo, il capogruppo nel Municipio I Stefano Tozzi e il coordinatore di Fd’I Roma Massimo Milani. Piazza Vittorio a Roma, 89 (ore 11.30) (Rer)