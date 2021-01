Argentina: inflazione cresce 4 per cento a dicembre, + 36,1 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Cpi), considerata in Argentina l’inflazione ufficiale, è cresciuto nel mese di dicembre del 4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, facendo segnare una crescita complessiva su base annua del 36,1 per cento nel 2020. Lo riferisce il quotidiano "El Clarin" riportando i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica e censimenti (Indec). La crescita dell'inflazione è stata influenzata principalmente dall'aumento dei prezzi di cibo e bevande, cresciuti del 4,3 per cento a dicembre.(Abu)