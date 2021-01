Ecuador-Usa: governi firmano memorandum per migliorare controlli doganali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dell'Ecuador, Maria Alejandra Munoz, ha aggiunto che esiste un sistema per rafforzare l'intelligence doganale e la polizia nazionale per "rendere la vita più facile alle persone giuridiche, essere assolutamente rigorosi e più efficienti contro coloro che fanno del commercio internazionale uno strumento di contrabbando, riciclaggio di denaro, stupefacenti e altri tipi di reati transfrontalieri". Munoz ha precisato che il memorandum permette di conoscere in tempo reale quanto dichiarato dai trasportatori. Gli Stati Uniti da soli coprono il 52 per cento delle esportazioni dell'Ecuador, e acquistano il 24 per cento importazioni complessive del Paese. (Mec)