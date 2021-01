Roma: Campidoglio, garantiti servizi sociali a tutti i livelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sempre avvenuto in questi anni, Roma Capitale sostiene i servizi per i soggetti più fragili, sia con il bilancio di previsione 2021 che con successivi stanziamenti che dovessero rendersi necessari nel corso dell'anno", aggiunge l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. "Oggi i nostri uffici hanno chiarito che l'allarme sui tagli è del tutto infondato: diffondere numeri in modo improprio, confondendo le cifre ad arte, non fa bene ai cittadini e serve solo a confonderli. Ribadisco che garantiamo gli stessi livelli di spesa per i servizi sociali erogati dal dipartimento e dai Municipi nel 2020 - spiega -. Continueremo a monitorare le esigenze delle strutture centrali e territoriali per assicurare l'assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Visto anche il periodo di emergenza che stiamo vivendo, questo non è il momento di sterili polemiche politiche: bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare per i cittadini più in difficoltà". (segue) (Com)