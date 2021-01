Usa: Trump, mai così poche forze armate statunitensi in Afghanistan, Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha evidenziato che ''le forze militari Usa in Afghanistan sono al livello minimo da 19 anni'', così come “anche Iraq e Siria da molto tempo”. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Trump ha promesso di impegnarsi sempre per “fermare le guerre infinite'', per poi definire “un grande onore ricostruire il nostro esercito e sostenere i nostri coraggiosi uomini e donne in uniforme''. Il disimpegno statunitense dai teatri di conflitto in Medio Oriente e nel resto del mondo era uno dei punti principali del programma elettorale di politica estera che ha condotto Trump alla vittoria delle presidenziali del 2016.(Nys)