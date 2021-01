Germania: Covid, Merkel anticipa videoconferenza con primi ministri Laender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza indicare una data precisa, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha deciso di anticipare la videoconferenza con i primi ministri dei Laender, prevista per il 25 gennaio e dedicata a valutare la situazione della pandemia di coronavirus in Germania. Al centro dei colloqui, la possibile proroga e l'inasprimento del blocco generale, in vigore nel Paese dal 16 dicembre al 31 gennaio per contenere la diffusione del Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha comunicato la decisione durante una riunione della dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), convocata in preparazione del congresso virtuale che il partito terrà il 15 e 16 gennaio per eleggere il suo nuovo presidente. Durante l'incontro, Merkel ha avvertito che, data la situazione attuale del coronavirus, al momento “non vi è spazio per allentare” le restrizioni anticontagio. La cancelliera ha aggiunto che, nella prossima settimana, il Consiglio europeo discuterà degli sviluppi della pandemia. (segue) (Geb)