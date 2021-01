Germania: Covid, Merkel anticipa videoconferenza con primi ministri Laender (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel si è poi detta preoccupata dalla diffusione della variante britannica del Covid-19. Per rallentare il contagio estremamente rapido di questa mutazione del virus, è necessario “agire ora”. Secondo alcune indiscrezioni, la videoconferenza tra Merkel e i capi di governo dei Laender potrebbe tenersi il 18 o 19 gennaio. Come rivelato dal quotidiano “Bild”, potrebbe essere deciso l'inasprimento del blocco generale in un “mega-lockdown” dal 20 gennaio. Le prossime e più severe restrizioni potrebbero prevedere l'istituzione del coprifuoco in tutta la Germania e il ripristino dei controlli alle frontiere del Paese. Verrebbe poi sospeso il trasporto pubblico, urbano ed extraurbano. Su scala nazionale, entrerebbe in vigore l'obbligo di indossare la maschera di protezione Ffp2. Il governo federale dovrebbe, infine, emanare una direttiva destinata alle imprese per un maggiore ricorso al lavoro da remoto. (Geb)