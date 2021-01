Governo: martedì alle 9.30 comunicazioni Conte in Aula Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle comunicazioni che il premier Giuseppe Conte farà all’Aula del Senato verrà posta la questione di fiducia. La seduta, tra discussione generale, dichiarazioni di voto e chiama la seduta dovrebbe durare circa nove ore. Quanto a Italia viva, il capogruppo a palazzo Madama Davide Faraone ha spiegato: "Se voteremo la fiducia dopo le comunicazioni di Conte? Se la situazione è quella che è, già lo abbiamo detto ieri in conferenza stampa. Noi abbiamo sempre detto che l'ideale per questa legislatura è avere un governo forte e autorevole in questo periodo di difficoltà. Ci riuniremo e vedremo come comportarci. Finora si stava ragionando sulle comunicazioni".(Rin)