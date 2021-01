Usa: "Nyt", piano Biden da 1,900 miliardi per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta ad annunciare un piano da 1,900 miliardi di dollari per il rilancio dell’economia Usa a fronte dei danni inferti al sistema produttivo dalla pandemia di Covid-19. Lo riferisce il “New York Times”, citando due fonti vicine al dossier. Biden dovrebbe illustrare il piano nelle prossime ore, concentrandosi in modo particolare sul pacchetto di misure relativo alla sanità e alla campagna vaccinale contro il coronavirus. Le misure dovrebbero articolarsi in due testi, dei quali il primo includerà i fondi per gli assegni da duemila dollari alle famiglie, aiuti per le imprese e ai governi locali e statali. La cifra dei duemila dollari è composta da assegni da 1.400 da sommare a quelli da 600 approvati dal Congresso a dicembre. Il primo testo prevede anche l'estensione dei sussidi di disoccupazione federali, in scadenza a marzo per grosse fasce di lavoratori dipendenti, e nuove misure di aiuto per gli affittuari. La spesa sanitaria aggiuntiva si concentrerà sull’espansione su larga scala della campagna per le vaccinazioni, i test anti-Covid e le attività di tracciamento dei contatti. Infine, il piano di Biden prevede anche una quota di stanziamenti per consentire l'apertura delle scuole.(Nys)