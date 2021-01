Bonus scuola: ecco quanto spetta agli insegnanti che hanno lavorato nei giorni dell'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nota numero 484 avente ad oggetto "Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, in favore del personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020", il ministero dell'Istruzione fornisce le istruzioni operative per calcolare quanto spetta a ogni dipendente della scuola.Nella nota si apprende che il premio spetta a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di lockdown di marzo.Per calcolare le spettanze si chiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili. Se si considera il mese di marzo con 22 giorni lavorativi, e che il bonus per chi ha lavorato per l'intero mese di marzo è di 100 euro, spetteranno 4,50 al giorno.(Rin)