Germania: al via domani il congresso della Cdu, un altro passo per la "fine" dell'era Merkel

- Si aprirà domani, 15 gennaio, il 33mo congresso dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), con 1.001 delegati chiamati a eleggere il presidente del partito, i suoi vice e il segretario generale. La riunione segna una svolta storica per i cristiano-democratici, tanto nelle forme e nei contenuti quanto per gli sviluppi futuri della Cdu e del sistema politico tedesco. In primo luogo, la riunione si terrà in formato virtuale, a causa delle restrizioni in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus. Il voto, invece, sarà per posta, con il vincitore della corsa alla presidenza che verrà annunciato il 16 gennaio. Alla guida della Cdu sono candidati Friedrich Merz, esponente della destra del partito; Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag; e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia.Secondariamente, ed è questo l'aspetto di maggiore rilevanza, il 33mo congresso della Cdu rappresenta un ulteriore simbolo della conclusione dell'era segnata dalla cancelliera Angela Merkel, sia per il partito sia per la Germania. Presidente della Cdu dal 2000 al 2018 e capo del governo federale dal 2005 a oggi, due anni fa Merkel ha annunciato che non si sarebbe più candidata, né alla guida dei cristiano-democratici, né al Bundestag, sancendo la sua uscita dalla politica alla fine dell'attuale legislatura nel prossimo autunno. Chi tra Merz, Roettgen e Laschet uscirà vincitore dal congresso della Cdu deve quindi confrontarsi con colei che ha segnato la politica del partito, dalla Germania e dell'Europa per 21 anni. Un'eredità tanto importante quanto difficile da raccogliere, specialmente se si considera che il prossimo presidente della Cdu dovrà guidare il partito alle prossime elezioni in Germania, il 26 settembre. Un compito certamente non facile data la pandemia di coronavirus, gli sviluppi di politica interna ed internazionale e il quadro geopolitico in costante cambiamento.Merkel non può non essere, dunque, il termine di paragone per i tre candidati alla presidenza della Cdu, esercitata dal 7 dicembre 2018 dalla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha annunciato le dimissioni da tale incarico il 10 febbraio 2020. Storico avversario di Merkel, Merz si presenta come il candidato di rottura con l'establishment cristiano-democratico e soprattutto con le politiche della cancelliera. La svolta che l'ex presidente del consiglio di vigilanza di Black Rock Germany intende dare alla Cdu passa per l'apertura a destra. L'obiettivo di Merz, in testa nei sondaggi come prossimo presidente della Cdu, è recuperare l'elettorato cristiano-democratico transitato tra le fila di Alternativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nella destra radicale. A tal fine, Merz sostiene per esempio politiche più restrittive in materia di immigrazione e di “law and order” per la sicurezza interna. Con riguardo all'economia, Merz è un deciso sostenitore delle politiche neoliberiste. Non sorprende quindi che i principali sostenitori dell'esponente della destra della Cdu siano soprattutto gli imprenditori cristiano-democratici. Questo sodalizio è evidente nell'incarico che Merz ha di vicepresidente del Consiglio economico della Cdu, organizzazione che raccoglie i titolari di aziende vicini al partito. In politica estera, Merz è un convinto atlantista, così come Roettgen.Il presidente della commissione Afferi esteri del Bundestag Roettgen, invece, si presenta come il candidato alla guida della Cdu che incarna la "continuità nella discontinuità". Molto attivo sui social network, Roettgen guarda al futuro e al rinnovamento della Cdu, così come della Germania. Considerato un “outsider”, il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha giocato a suo favore questa carta. Al tempo stesso, Roettgen ha rivendicato di non essere un partigiano solitario, puntando la sua campagna per l'elezione a presidente della Cdu sul concetto di gioco di squadra. Un'intuizione che segna la volontà di smarcarsi da Merkel, accusato anche nel suo stesso partito di una gestione monocratica. Rispetto alla cancelliera, Laschet può essere definito il candidato della continuità alla presidenza della Cdu. Una qualificazione che pare gravare sul primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia, ultimo nei sondaggi sulla corsa al vertice dei cristiano-democratici. Tuttavia, Laschet può contare sull'appoggio dell'establishment del suo partito. La stessa Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che il prossimo presidente della Cdu dovrà avere essere dotato di responsabilità e soprattutto di capacità di governo. Tali dichiarazioni possono essere interpretate come un implicito sostegno a Laschet, sebbene la presidente dimissionaria della Cdu si sia affrettata a correggere il tiro, dichiarando che è e rimarrà neutrale in merito all'elezione del suo successore. (Geb)