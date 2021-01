Roma: Campidoglio, inaugurato progetto artistico itinerante "B Jesus" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "B Jesus!" è un progetto artistico itinerante ideato e curato da Guillermo Mariotto, con la collaborazione dell'associazione Caput New Mundi e di Eileen Tasca, ed è formato da 250 sagome triangolari con lastre in gres porcellanato, create da Iris Ceramica Group, che compongono il profilo dell'Italia. È stato progettato in 3d dall'artista e scultore Pellegrino Cucciniello e prodotto e strutturato dall'ingegnere, artista e scultore Giuseppe Verri, con l'ausilio di M2 Ingegneria. L'illuminazione è stata realizzata da Acea. Tra gli artisti che hanno preso parte alla realizzazione dell'opera ci sono, tra gli altri, Tommaso Cascella, Serafino Maiorano, Bruno Ceccobelli, Federico Paris, Davide Dormino, Marco Guglielmi Reimmortal. Reimmortal ha composto le musiche, mentre i testi e la voce narrante sono di Danielle Sassoon. Allestito nei giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II, all'Esquilino, di recente riqualificati grazie all'intervento di Roma Capitale - Dipartimento Simu, con la collaborazione di Acea, l'opera sarà visitabile fino al 6 febbraio, nel rispetto delle misure sanitarie previste per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. L'opera è stata ospitata durante le fasi di preallestimento all'interno degli spazi di Pratibus District, ex deposito Atac in disuso poi riconvertito e dedicato ad iniziative culturali da Ninetynine Urban Value. (Com)