- "Penso che Conte abbia fatto più riunioni con la delegazione di Italia Viva e con la ministra Bellanova che con tutti gli altri gruppi parlamentari sommati. Il Recovery è migliorabile e lo miglioreremo ancora in parlamento, ma può mai essere una buona ragione per una crisi politica?". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia (Pd), a “Otto e mezzo”, su La7.(Rin)