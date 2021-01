Roma: proiettano scritta di protesta su palazzo Chigi, denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio quattro ragazzi aderenti all'associazione "Visionary", dall'interno di palazzo Ferraioli, dove avevano preso in affitto un salone per eventi, hanno proiettato su palazzo Chigi la scritta "Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro". Contestualmente, in piazza Colonna, altre cinque persone aderenti alla stessa associazione, hanno dato vita a una protesta con alcuni cartelli, distribuendo contemporaneamente alcuni volantini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno interrotto la proiezione e controllato tutti i partecipanti alla protesta. I primi quattro, tra cui un tecnico del proiettore, sono stati identificati per G.G., T.M., M.M. e S.E. rispettivamente di anni 30, 27, 39 e 27. Tutti i partecipanti alla protesta verranno denunciati all'autorità giudiziaria. Sequestrato il proiettore. (Rer)