Usa: inaugurazione Biden, dispiegati 500 uomini della Guardia nazionale dell'Arkansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson, ha autorizzato il dispiegamento di 500 membri della Guardia nazionale dello Stato a Washington Dc per l'inaugurazione del presidente eletto, Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che i militari arriveranno nella capitale domenica 17 gennaio, per poi far ritorno nello Stato a fine mese. “Stiamo inviando alcuni dei nostri migliori elementi per sostenere le attività nel giorno dell'inaugurazione ", ha detto il generale Kendall Penn, comandante della Guardia nazionale dell'Arkansas. "La priorità è proteggere le persone e la proprietà: le nostre guardie sono addestrate molto bene per farlo" ha concluso Penn.(Nys)