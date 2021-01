Libia: italiana Natalina Cea nominata capo missione civile Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'italiana Natalina Cea è stata nominata capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam Libia) ed entrerà in carica il primo febbraio 2021 per succedere a Vincenzo Tagliaferri. Cea ha lavorato sia in Italia - come direttore dell'Ufficio cooperazione internazionale e Assistenza Tecnica dell'Amministrazione doganale italiana - sia a livello internazionale, guidando missioni, programmi e progetti nel settore della sicurezza civile, in particolare nel campo della gestione delle frontiere e delle relative questioni di sicurezza e giustizia. Eubam Libia è una missione civile nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, lanciata il 22 maggio 2013. (Beb)