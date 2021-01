Capo Verde: caso Saab, governo riconosce Guaidò come presidente ad interim Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capo Verde - lo stato africano al centro di tensioni diplomatiche tra Usa e Venezuela sulle sorti giudiziarie di Alex Saab, presunto collaboratore del presidente Nicolas Maduro -, riconosce l'oppositore Juan Guaidò come legittimo presidente del paese caraibico. Lo riferisce l'emittente colombiana "W Radio" riportando la comunicazione formale che gli avvocati di Saab avrebbero ricevuto dalle autorità capoverdine. La decisione appare in linea con le ultime vicende legate al cittadino colombiano naturalizzato venezuelano, richiesto dalla giustizia Usa per presunte trame di corruzione e reclamato dal governo di Nicolas Maduro come proprio collaboratore e diplomatico. Condizione, quest'ultima, che Capo Verde farebbe cadere non riconoscendo validità all'esecutivo Maduro. A inizio mese il Tribunale d'appello di Barlavento aveva dato via libera all'estradizione dell'uomo d'affari. (segue) (Vec)