Governo: Di Maio, con elezioni anticipate a rischio fascia debole della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andare alle elezioni anticipate “significa mettere a rischio la fascia più debole della nostra popolazione”. Lo ha detto oggi al Tg3 il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Siamo in un momento veramente drammatico del Paese, in cui stiamo per iniziare a spendere i soldi del Piano Marshall del nuovo millennio, il Next Generation Eu. E allora tutti coloro che condividono i valori europei di solidarietà, di rispetto della dignità umana e di eguaglianza e vogliono condividere questo progetto di rilancio sono i benvenuti”, ha detto Di Maio, in riferimento all’appello lanciato oggi ai “costruttori europei” dallo stesso titolare della Farnesina. “Maggioranza e opposizione stanno già collaborando su alcuni dossier", ma "io non sto parlando delle forze di opposizione”, ha aggiunto il ministro rispondendo a una domanda sul possibile coinvolgimento di Forza Italia. “Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è una figura cruciale di questa maggioranza e di questa coalizione. Noi come Movimento 5 Stelle lo abbiamo proposto due volte e continueremo a sostenerlo”, ha aggiunto Di Maio, non vedendo altre opzioni a un Conte-ter, cioè un terzo esecutivo guidato dall’attuale primo ministro. “Se la situazione scivola verso il voto, tutti quanti dobbiamo sapere che non avremo modo per approvare i provvedimenti che servono ad esempio per erogare i fondi che servono alle imprese e ai commercianti in difficoltà, alle famiglie in difficoltà. Andare verso le elezioni, in questo momento, significa mettere a rischio la fascia più debole della nostra popolazione perché non potrà giovare dei provvedimenti che servono in piena emergenza”, ha concluso Di Maio.(Asc)