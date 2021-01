Germania-Usa: il Bundestag condanna l'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag condanna l'assalto al Congresso degli Stati Uniti, dato il 6 gennaio scorso dai sostenitori del presidente uscente del Paese, Donald Trump. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riassumendo la seduta odierna del parlamento federale. La maggioranza ha reagito all'attacco contro il Campidoglio di Washington offrendo “una stretta cooperazione” all'amministrazione del presidente eletto degli Usa, Joe Biden, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio. Inoltre, i deputati tedeschi hanno messo in guardia dalle “conseguenze dell'odio antidemocratico in Germania”. Tuttavia, i rappresentanti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dei Verdi si sono detti contrari al blocco permanente che Facebook e Twitter hanno imposto ai profili di Trump sui social network. Tranne Alternativa per la Germania (AfD), maggioranza e opposizione hanno convenuto che il tentativo di penetrazione nel Bundestag, effettuato ad agosto scorso dai negazionisti del coronavirus e dagli oppositori delle restrizioni anticontagio, è un “attacco alla democrazia” analogo all'assalto al Congresso degli Usa. Allo stesso modo è stato giudicato l'ingresso nel parlamento federale di alcuni negazionisti della pandemia, permesso da AfD a novembre scorso nonostante il divieto della polizia. Partito nazionalconservatore, AfD raccoglie consensi anche nella destra radicale. (Geb)