Usa: presidente Fed ottimista su prospettive economiche prossimo biennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell si è detto “ottimista" sulle prospettive dell’economia Usa "per i prossimi due anni". Citato dal “Wall Street Journal”, il titolare del sistema bancario centrale Usa ha affermato durante un seminario online con l’università di Princeton che i dati del Paese potrebbero tornare "al picco economico pre-pandemia abbastanza presto". In riferimento ai numeri relativi al mercato del lavoro, Powell ha aggiunto: "Siamo molto lontani dalla massima occupazione". La Fed ha spinto i tassi di interesse a breve termine quasi a zero, segnalando che intende mantenerli tali per lungo tempo. Inoltre ha acquistato 80 miliardi di dollari in titoli del Tesoro e 40 miliardi in obbligazioni ipotecarie, al netto dei rimborsi, e si è impegnata a continuare a farlo fino a quando non vedrà “progressi sostanziali" sul fronte occupazionale. L’istituzione bancaria Usa punta a un livello di inflazione pari al 2 per cento nel lungo termine, oltre che a un rafforzamento del mercato del lavoro. Powell ha assicurato che non è nei programmi imminenti della Fed un aumento dei tassi di interesse volto evitare una maggiore inflazione. (Nys)