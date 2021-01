Governo: Di Maio, instabilità sta danneggiando l’Italia al livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione di instabilità dovuta alla crisi di governo “sta sicuramente danneggiando l’Italia anche gli occhi della Comunità internazionale”. Lo ha detto oggi al Tg1 il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Noi siamo stati molto chiari: chi stacca la spina, chi mette in difficoltà il governo non è più un interlocutore”, ha detto il titolare della Farnesina, in riferimento al leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Dobbiamo continuare a lavorare perché c’è un decreto Ristori da fare per aiutare gli esercizi commerciali e le imprese in difficoltà, uno scostamento di Bilancio per rimandare le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate. Mettiamoci al lavoro, continuiamo in questa direzione e ben vengano tutti coloro che vogliono rilanciare l’Italia”, ha detto Di Maio, rilanciando il suo appello “a tutti coloro che vogliono costruire e non distruggere”. Quanto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Di Maio ha detto che il premier “si è guadagnato il rispetto internazionale” e “ha portato l’Italia ad essere il primo Paese per miliardi di euro del Recovery Fund: lo sosteniamo con convinzione”. (Asc)