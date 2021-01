Brasile: banca di sviluppo finanzia costruzione centrale termoelettrica nel Porto di Açu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto fa parte del progetto del parco termoelettrico a gas naturale che la Gna sta realizzando nel Porto do Açu. Anche il primo impianto, con capacità istallata di 1.338 Mw, ha ricevuto il sostegno finanziario del Bndes. L'impianto è nella fase finale di costruzione e entrerà in attività nella prima metà di quest'anno. Le sue strutture per la ricezione, il trattamento e il trasporto di gas naturale liquido (Gnl) saranno condivise tra le due centrali. Il Gnl acquistato sarà immagazzinato in una piattaforma galleggiante Fsru (Floating storage regasification unit) che sarà permanentemente ormeggiata. Il Gnl sarà convertito allo stato gassoso da un terminale di rigassificazione, per essere inviato ai due impianti attraverso un sistema di condotte. (Brb)