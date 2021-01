Roma: Campidoglio, inaugurato progetto artistico itinerante "B Jesus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 4.200 ore di lavoro, più di 80 artisti impegnati e 300 opere. Sono i numeri di "B Jesus!", un progetto artistico itinerante che è stato inaugurato oggi nei giardini di piazza Vittorio. Presente l'ideatore e curatore del progetto Guillermo Mariotto. L'installazione artistica, che dopo Roma continuerà il suo viaggio in altri comuni italiani, ha la forma e i colori dell'Italia visti dal cielo, con una dimensione di 20 metri di lunghezza per 14 metri di larghezza. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "Sono molto felice che Roma ospiti per prima un'opera d'arte collettiva che racchiude messaggi molto importanti legati alla fede, all'accoglienza, alla sostenibilità", lo dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche il richiamo all'unità, rappresentato dall'immagine finale dell'Italia, è in questo momento un segnale forte alla condivisione che parte idealmente dalla Capitale. Ringrazio Guillermo Mariotto e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto che ha visto il coinvolgimento attivo di tanti artisti e di tanti giovani studenti, chiamati a dar vita a un'opera che unisce e ispira, destinata a proseguire il suo viaggio in altre città d'Italia". (segue) (Com)