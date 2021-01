Usa: inaugurazione Biden, polizia di New York invierà 200 agenti a Washington Dc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di polizia di New York (Nypd) invierà 200 agenti a Washington Dc per sostenere le forze dell’ordine locali durante l’inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo ha annunciato il vice commissario dell’Nypd, John Miller, secondo cui in vista della cerimonia "la temperatura è alta". In relazione ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre, Miller ha evidenziato che quanto sta accadendo non è “niente di paragonabile alle minacce del passato”. E ha aggiunto: “Non abbiamo mai visto americani che combattono altri americani per le strade della capitale, probabilmente dai tempi della guerra civile". Il funzionario ha quindi assicurato che "la città di New York farà tutto il necessario per assistere il governo federale" durante l’inaugurazione della presidenza Biden. (Nys)