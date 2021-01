Elezioni in Uganda: il "rapper" Bobi Wine denuncia blocco telefonico, arrestati suoi sostenitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ugandese ha arrestato sette sostenitori della Piattaforma di Unità nazionale (Nup), il partito del candidato di opposizione alla presidenza Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine), con l'accusa di aver pianificato azioni di boicottaggio del voto che è in corso oggi nel Paese. Secondo gli agenti, riferisce il quotidiano ugandese "Daily Monitor", i sostenitori di Wine sono arrivati nel distretto di Bududa, dove sono stati arrestati, da diverse parti del Paese su invito del deputato del partito eletto nella contesa di Manjiya, John Baptist Nambeshe, al fine di destabilizzare le operazioni di voto. "Abbiamo arrestato cinque persone che erano state portate nel distretto per destabilizzare la sicurezza durante le elezioni", ha ribadito il comandante della polizia distrettuale, Jagger Magyezi, precisando che sono stati arrestati anche due residenti che avrebbero dovuto ospitare gli attivisti.Quasi 18 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi per rieleggere per un sesto mandato il presidente Yoweri Museveni - al potere ininterrottamente dal 1986 - o dare fiducia ad uno dei 10 candidati sfidanti. Fra questi ci sono l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde.Bobi Wine ha anche denunciato un blocco telefonico che gli impedisce di effettuare o ricevere chiamate. "Come quello di mia moglie, il mio telefono è stato bloccato e non sono in grado di ricevere o effettuare chiamate regolari. So che questo serve per impedirmi di comunicare con i nostri agenti e coordinatori", ha scritto Wine su Twitter, incoraggiando i suoi "compagni a essere vigili" finché non verrà trovato un modo per comunicare nonostante le restrizioni. Le elezioni generali che si svolgono oggi nel Paese vedono forti blocchi messi in atto dalle autorità nei confronti delle opposizioni, con arresti dei sostenitori di Bobi Wine e un blackout disposto dal governo anche su tutta la copertura internet. L’autorità per le comunicazioni dell’Uganda ha ordinato ai fornitori di servizi Internet di bloccare tutte le piattaforme di social media e le app di messaggistica fino a nuovo avviso, mentre già in precedenza numerosi utenti e lo stesso Bobi Wine avevano segnalato l'incapacità di accedere ai servizi. (Res)