Ecuador: Covid, 86.000 dosi di vaccino Pfizer nel primo lotto

- L'industria farmaceutica statunitense Pfizer invierà in Eucador un primo lotto con 86.000 dosi del vaccino anti-Covid, sviluppato in collaborazione con il laboratorio tedesco BioNTech, e non 50.000 come previsto in precedenza. "Siamo riusciti a convincere Pfizer ad approvare la consegna di 36.000 dosi aggiuntive da utilizzare nella prima fase della vaccinazione. Cioè, riceveremo 86.000 dosi, invece delle 50.000 previste. Il piano pilota inizia la prossima settimana. Siamo pronti", ha annunciato il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno. Complessivamente le dosi acquistate dall'Ecuador presso la Pfizer sono 4 milioni di dosi. La stima è che la fornitura completa arriverà entro marzo. L'Ecuador sarà il secondo Paese del Sud America a usare il vaccino prodotto dalla Pfizer dopo il Cile. La priorità nella somministrazione dei vaccini in Ecuador è concessa alle persone con più di 65 anni ospitate presso residenze per anziani. (Mec)