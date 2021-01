Lavoro: Uilca, bene decisione Intesa Sanpaolo, conferma importanza relazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con grande favore la notizia che Intesa Sanpaolo abbia accolto le richieste del sindacato di provvedere a ulteriori mille assunzioni, oltre quelle già concordate con l‘ultimo accordo sulle uscite del personale, in relazione all’operazione con Ubi e Bper”. Così Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca. “L’importante decisione assunta dal Ceo Carlo Messina, al quale va la nostra stima - prosegue Furlan - è un’ulteriore conferma della validità delle relazioni sindacali che esiste all’interno del gruppo per trovare soluzioni condivise a favore delle lavoratrici e dei lavoratori anche in ottica prospettica per il futuro dell’azienda, e dimostra il ruolo che Intesa Sanpaolo svolge nel Paese. Il risultato ottenuto ha un grande valore in termini di occupazione, in particolare giovanile, e di come il settore del credito può essere protagonista in tale ambito". (Rin)