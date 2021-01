Governo: Boccia, andremo in Aula alla luce del sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella del voto non è una minaccia, e chi - come Italia Viva - dice che in ogni caso non sia andrà a votare, lo dice perché è disposto a fare un governo con chiunque. Il Pd con la destra sovranista e antieuropea non farà nessun governo, come ha detto Zingaretti. Per questo andremo in aula e alla luce del sole vedremo chi ci sta e chi non ci sta". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia (Pd), a “Otto e mezzo”, su La7.(Rin)