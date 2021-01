Germania: ministro Economia Altmaier, secondo piano di stimolo non necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il blocco generale in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio per contenere la pandemia di coronavirus, un secondo piano di stimolo per sostenere la domanda interna non è necessario. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. Come riferisce il portale per l'informazione “Onvista.de”, Altmaier ha ricordato che il governo ha adottato un piano di stimolo da 130 miliardi di euro nell'estate del 2020. Parte delle risorse verranno stanziate soltanto nel 2021. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco ha, quindi, evidenziato: “Questo è il motivo per cui credo che il tipo classico di programma di stimolo dello scorso anno non sia all'ordine del giorno al momento”. Tuttavia, ha aggiunto Altmaier, vi è ancora bisogno di investire “nei settori del futuro”. Senza fornire dettagli, il ministro dell'Economia e dell'Energia ha, dunque, osservato: “Posso immaginare ulteriori misure di sostegno a tale scopo”. (Geb)