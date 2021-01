Usa: assalto al Congresso, arrestato l’uomo che ha colpito un agente usando l’estintore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato e incriminato dalla corte federale un cittadino statunitense della Pennsylvania che, durante l’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso, avrebbe colpito un agente della polizia del Campidoglio utilizzando un estintore. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che l’assalitore, identificato come Robert Sanford, è accusato di quattro capi d'imputazione in relazione ai disordini di Capito Hill, dove un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Tra le accuse figurano l’ingresso in aree soggette a restrizioni, condotta distruttiva sul terreno del Campidoglio, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Sanford è stato immortalato in video mentre trasportava un oggetto rosso, apparentemente un estintore, lanciato poi contro alcuni agenti di polizia, uno dei quali è rimasto ferito.(Nys)