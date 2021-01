Governo: Rauti (Fd'I), maggioranza traccheggia a caccia di senatori, chiediamo dimissioni Conte e voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza con ogni scusa ha deciso di traccheggiare pur di arrivare a martedì nel tentativo di puntellare una maggioranza che non c'è più. Fratelli d'Italia continua a chiedere le dimissioni del presidente Conte e di andare al voto perché questa è l'unica strada per dare al Paese un governo". Lo dice in Aula il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Isabella Rauti. "Il presidente Conte verrà in Parlamento quando sarà passata una settimana dall'inizio di questa crisi, eludendo le parole del presidente Mattarella che aveva chiesto tempi rapidi. E tempi rapidi di soluzione della crisi lo merita un Paese in stato di emergenza sanitaria ed economica. Invece, il presidente Conte e la sua maggioranza - sottolinea Rauti - hanno deciso di allungare i tempi e di utilizzare perfino il sabato e la domenica per raccogliere qualche senatore. Una cosa però deve essere chiara, se Pd e M5s riusciranno a trovare una risicata maggioranza sarà tre volte più debole di quella che hanno avuto fino ad ora". (Rin)