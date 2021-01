© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Recovery plan "oltre 7 miliardi verranno destinati alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Per infrastrutture tecnologiche sicure e utili a digitalizzare in modo rapido e semplice i servizi. Lavoriamo per un’Italia più innovativa ed efficiente". Lo scrive su Twitter la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. (Rin)