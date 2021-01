Francia: ministro Salute, vicini a 300 mila persone vaccinate per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera la Francia avrà registrato un totale pari quasi a 300 mila di persone vaccinate contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, durante una conferenza stampa. Veran ha spiegato che dal 18 gennaio tutti coloro che hanno più di 75 anni si potranno far vaccinare. A questi si aggiungeranno altre 800 mila persone affette da malattie gravi come insufficienza renale o cancro in stato avanzato. In totale a partire dal 18 gennaio le vaccinazioni saranno aperte per 6,4 milioni di persone. (Frp)