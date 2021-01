© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari in Bulgaria si terranno il 4 aprile prossimo. Lo ha annunciato oggi il presidente bulgaro Rumen Radev, ripreso dai media locali. "Ho firmato un decreto per lo svolgimento delle elezioni il 4 aprile, una settimana dopo la prima possibile data", ha detto Radev in un discorso a livello nazionale.(Seb)