Ambiente: 700 nuovi alberi a Roma per piazza dei Navigatori e vie limitrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati gli interventi di rinnovo delle alberate stradali relative al progetto partecipativo capitolino "Roma Decide", riqualificazione di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore che prevede la piantagione di 700 nuovi alberi e la riqualificazione di alcune vie della zona. La potatura di circa 100 platani in viale di Tor Marancia è il primo step di questa operazione di riqualificazione urbana realizzata dal dipartimento Tutela Ambientale in collaborazione con il Municipio VIII che provvederà al rifacimento di alcune strade e marciapiedi intervenendo in parte sulle alberate (77 abbattimenti dei 405 previsti e 26 deceppamenti su 571 in programmazione). Per realizzare la messa a dimora dei nuovi alberi, tra cui aceri, frassini e tigli, sono stati investiti 750mila euro (498mila euro il costo dell'appalto, aggiudicato con un ribasso del 36%, di cui 450mila circa per i lavori più le spese fisse), cifra che comprende anche l'abbattimento di piante instabili giunte a fine ciclo vegetativo e la rimozione delle ceppaie. Lo comunica il comune di Roma in una nota. (segue) (Com)